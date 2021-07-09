myTV SUPER嚴選 2021夏季

緊貼日韓劇推薦夏天悶熱氣候，最適合留在家中歎冷氣煲劇。隨着《離婚活動》、《打扮的戀愛是有理由的》及《龍櫻2》等人氣日劇完播，2021夏季又有哪些新劇可以追呢？新一波日劇陣容鼎盛，當中包括「變色龍演員」鈴木亮平、孤獨的美食家形象深入民心的松重豐、重岡大毅、二階堂富美，有愛情、家庭、美食療瘉、醫療劇等各式各樣的劇集題材，相信總有一部適合你。《TOKYO MER ~流動急症室~》│逢星期二上架 │TVB外購日劇點播區日本的醫療劇一直是收視保證， 今次《TOKYO MER ~流動急症室~》找來多位主角級演員陣容，包括《忒修斯之船》中有出色演技的鈴木亮平、《半澤直樹 第二季》的賀來賢人、《Oh! My Boss！戀愛放別冊》的菜菜緒、《戀愛的母親們》仲里依紗，以及高人氣厭世系女神中條彩未主演。編劇黑岩勉曾執筆《摘星廚神》（又稱《Grand Maison 東京》）。劇情講述日本政府新成立的急救團隊TOKYO MER（MER是Mobile Emergency Room的簡稱），在流動急救車配備最新醫療器械和手術室，直接疾馳到發生重大災難事故的第一現場。他們的使命只有一個，就是以「不出現任何一個死者」為目標。擁有精湛醫術的喜多見幸太（鈴木亮平 飾），受命成為MER的隊長，抱着強烈的信念和覺悟，勇闖重災前線挽救垂危生命！《孤獨的美食家9》│ 7月10日起，逢星期六上架│ TVB外購日劇點播區松重豐主演的《孤獨的美食家》，由2012年推出第一季以來一直大受歡迎，今次推出第九季，他飾演的井之頭五郎繼續利用尋訪客戶的空檔獨自尋找美食，而今季主題食店則會以家族經營的小店為主，發掘在疫情中要再度評價及注目的小店。疫情下大家都無法去日本旅遊覓食，即刻去myTV Gold追看多輯《孤獨的美食家》一解思鄉之情。《約定的灰姑娘》│ 7月15日起，逢星期四上架│ TVB外購日劇點播區由日本熱賣人氣漫畫《約定的灰姑娘》翻拍的真人電視劇，女主角是26歲女星二階堂富美。劇情講述桂木早梅（二階堂富美飾）是專業主婦，發覺丈夫出軌後離婚再離家出走，卻遭遇小偷導致身無分文，淪落街頭變成露宿者。此時她意外地遇上性格扭曲的有錢高中生壹成（真榮田郷敦飾），對方說以玩遊戲來代替房租讓她住在其豪宅。早梅為了解決生計而挑戰壹成定下的「真實人生遊戲」，遊戲內容包括「在名媛派對上讓主角出醜可以獲得20萬円」之類的奇怪挑戰，然而她因此重遇初戀對象壹成的哥哥片岡成吾（岩田剛典 飾），成吾對她餘情未了，而壹成也被早梅的火爆率直性格吸引，三人漸漸陷入複雜的三角戀之中。《#家族募集》│7月11日起，逢星期日上架│TVB外購日劇點播區《#家族募集》由日本男團「Johnny's WEST」的成員重岡大毅，以及仲野太賀、木村文乃、岸井雪乃主演。劇情講述三個月前剛變成了單親爸爸的赤城俊平（重岡大毅飾），帶著五歲兒子生活，陷入育兒苦戰。偶然遇上兒時玩伴小山內蒼介（仲野太賀飾），對方以開玩笑的方式在網路上寫下「＃家族募集」帖文後，竟意外吸引了兩名單親媽媽，分別是擔任小學老師的桃田禮（木村文乃飾），及帶着孩子繼續追夢的創作歌手橫瀨（岸井雪乃飾）。三個單親家庭、四個大人、三個孩子展開了一場奇妙的同居生活，性格、價值觀不同的七個人在這個屋簷下，逐漸找出新的家族形式。《來魔女食堂吧》宋智孝化身「魔女社長」│7月11日起，逢星期日上架宋智孝在新劇《來魔女食堂吧》中飾演魔女社長一角，造型華麗，外貌出眾。劇集改編自韓國教保文庫故事徵集大獎的獲獎作品，是具尚熙作家的同名奇幻小說。故事講述個性高冷的魔女趙熙羅（宋智孝飾）經營着一間供應能實現願望的餐點的食堂，失業又失戀的鄭珍（南志鉉飾）因緣際會下成為食堂員工。高中生李吉勇（蔡鍾協飾）因一場意外而不得不放棄成為運動選手的夢想，在遇見趙熙羅後也加入了員工行列。三人一起經營著這間魔女食堂，不過希望實現願望的顧客們，都將以出賣靈魂作為代價。