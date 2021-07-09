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個人紀錄片入圍康城影展 韋基馬親認患喉癌難說話

2021-07-09 列印
■韋基馬在紀錄片《Val》的新預告中，承認自己患喉癌。
■蘇菲瑪素（左二）與新片拍檔行紅地氈。美聯社
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　　《壯志凌雲》61歲美國男星韋基馬的紀錄片《Val》昨日公開新預告，電影入圍正在舉行的康城影展「康城首映」單元。預告一開始，旁白指過去40年韋基馬是一直紀錄自己的演員，經常被誤解。他更在紀錄片罕有談及2017年患上喉癌，稱自己正在康復中，因為癌症，他沒法如正常般說話，片中他非常吃力地發聲，並需要儀器協助說話。

　　此外，康城影展繼續星光熠熠，法國影后蘇菲瑪素帶同入圍主競賽單元的新作《Everything Went Fine》踏上首映紅地氈，首映吸引捷克超模Eva Herzigova、德國女星戴安古嘉、法國女星伊莎貝雨蓓等撐場。另一入圍「康城首映」單元的法國紀錄片《Jane By Charlotte》都舉行首映，導演Charlotte Gainsbourg孖母親Jane Birkin現身。



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