貼地新人王拍拖搭港鐵 阿Jer安撫女友 放假即拖實行街

MIRROR唔止迷倒萬千少女，更成功俘虜埋人妻，搞到有男網民喺Fb開設「我老婆嫁左比MIRROR導致婚姻破裂關注組」，短短3日超過20萬人加入，當中有大量苦主而掀起熱話。雖然作為偶像派，但MIRROR成員從冇否認有另一半，更大方公開「鏡嫂」真面目。如跟圈外文青女友Kelly拍拖5年的柳應廷（Jer），在ViuTV真人騷《調教你Mirror》中便曾提醒女友M痛要食藥，獲網民封為「金Jer暖男」！上周二（29日）難得唔使開工，Jer即做番個盡責男友，陪Kelly去中環Shopping，全程拖實對方寸步不離，金Jer暫時要改名做甜Jer喎。採訪：張詠森橫掃新城、港台、叱咤及Chill Club新人獎的柳應廷（Jer），早前開完MIRROR成軍兩周年演唱會，下月又夥拍姜濤、林家謙和Tyson Yoshi開《拉闊》Show，加上大量廣告及出席賺錢活動，應該忙到黐線。擁有大班「柳柳粉（粉絲稱號）」的Jer，接受陳志雲訪問時曾自爆女友因為要跟人分享男友而呷醋，為令對方更有安全感，他坦言工作以外的空檔全給女友。上周二，阿Jer終於放假即陪女友港島、新界一日遊。當日傍晚5時許，《頭條日報》記者發現二人於ifc睇衫，Kelly先陪男友在COS揀衫及鞋，之後輪到Jer陪女友睇女裝。危跨石壆過大馬路逗留約半小時，兩人各自孭住一袋戰利品，拖實手仔往港鐵站方向離開，途中Jer忽然尷尬笑住同對方咬耳仔，隨即加快腳步行，原來是他人有三急，於是Kelly企埋一邊撳住手機等，Jer就衝入廁所解決。辦完大事好舒暢的Jer搓住肚仔搵女友，二人繼續拖實去便利店買嘢飲，再坐港鐵回將軍澳寓所。其間見有位坐，行到好攰的Jer即坐低，Kelly亦忍唔住摸住男友手仔撳電話；抵達將軍澳站時，體力透支的二人亦選擇行捷徑，穿過Popcorn再橫跨兩條大馬路，爬上石壆走進TKO Spot，喂，唔好貪方便喎，係咪想嚇親花姐？最後，喺港鐵站已好口渴除罩隊茶的Jer，去貢茶買埋杯「肥仔水」與女友兩份飲，再邊啜邊行返屋企。