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謝霆鋒發聲明澄清　與王菲未有生育計劃

2021-07-10 列印
■霆鋒方面指不實傳聞涉侵犯名譽。
■王菲獲霆鋒方面代否認再為人母。
■網上流傳被指是霆鋒公司的聲明。
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　　現年40歲的謝霆鋒與51歲女友王菲早前為分手傳聞闢謠，近日內地網流傳「王菲產女」的傳言，隨即成為網友熱話。

　　昨日網上流傳被指是霆鋒方面的公司，就「王菲為他產女」及「謝霆鋒修改遺囑」等不實傳聞發表聲明，作出否認及維權，指之前發佈過相關不實消息的網民，也收到霆鋒公司的投訴，投訴理由是內容涉侵犯名譽、商譽，該等造謠行為屬歪曲事實惡意詆毀。霆鋒方面亦要求相關用戶刪除造謠文章，投訴書內亦指「謝霆鋒與王菲並未有生育計劃」。



圖：網上及資料圖片

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