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《聲夢》全體學員已簽約TVB

2021-07-10 列印
■炎明熹等學員日前參與網上直播，大讚「保母」張敬軒。
■《聲夢》學員錄奧運主題曲，開心又緊張！
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　　現年16歲的TVB歌唱比賽節目《聲夢傳奇》人氣學員炎明熹（Gigi），近日被指因未簽約將不能打入三甲，姚焯菲（Chantel）則已跟簽5年合約。TVB高層樂易玲昨否認有關傳言，並透露所有學員均已簽約！

　　樂易玲表示：「《聲夢》學員在選拔時已簽晒合約，所有學員所簽都是一樣，不會厚此薄彼。」她亦指眾學員均很勤力，不管是否冠軍，公司都絕對會栽培，「這班小朋友個個都好抵錫」。另外，眾《聲夢》學員聯同4間唱片公司歌手主唱的TVB東京奧運主題曲《奪金》，將於明日首播。



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