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YoYo拍廣告再晒事業線

2021-07-10 列印
■陳自瑤稱為避開人潮，一早上船拍攝。
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　　陳自瑤（YoYo）昨日以比堅尼上衣及短褲上陣、到西貢拍攝新廣告，豪晒「事業線」的她透露獲七位數字（百萬元計）酬勞續約。當被問到有否為老公王浩信慶生？她即再度避談老公，扯開話題稱擔心會曬黑皮膚。



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