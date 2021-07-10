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Sammi拍MV緊張難眠

2021-07-10 列印
■Sammi豪晒長腿。
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　　Sammi（鄭秀文）連日在社交網分享拍攝新歌《新造的人》MV的花絮短片，並透露是馬拉松式開工！穿上性感歌衫的Sammi盡晒長腿，落力唱跳！她坦言投入和熱情令身心興奮、甚至緊張難眠！另外，Sammi亦上載與MIRROR成員Anson Kong（AK）及Alton做網上直播的片段，並讚他們背稿背得很熟呢！圖：網上圖片



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