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馮盈盈船P傷趾公縫6針

2021-07-10 列印
■盈盈出海開工遇意外。
■盈盈傷處如「包糭」。
■盈盈昨帶傷錄影。
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　　馮盈盈等《#後生仔傾吓偈》節目主持，早前寓工作於娛樂出海開船P，但盈盈開工期間發生意外，右腳腳趾公血流如注，更要入院縫6針！盈盈昨日帶傷錄影《#後生仔》，穿拖鞋的她右腳腳趾公包紮得如「包糭」，並需助手扶行。盈盈與工作人員仍有講有笑，更被同事封為「縫六針」，令她哭笑不得！



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