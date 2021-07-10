《自肥》俏博士 唔介意食蟲玩曱甴 34B李文潔誓做香港綜藝女王

29歲的李文潔（Liz）早前殺入ViuTV選美真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》12強，雖然最終落敗，但幸獲阿Dee（何啟華）邀拍《ERROR自肥企画》中的單元「鹹濕荒島俏博士」，憑着寸嘴形象與34B、24、33均勻身材，成功彈出！近年由模界踩入電視圈的她，表示會以台灣藝人小S（徐熙娣）為奮鬥目標，做個有內涵的搞笑綜藝節目主持，更揚言誓當一個「有實力嘅花瓶」，挑戰食人生至驚的昆蟲都冇問題！撰文：黎寶倫攝影：張詠森代號「肥妹」的口罩小姐李文潔自18歲開始做模特兒，過去也曾參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》和工展小姐，可算是選美常客，「之前都係偶然參加比賽，覺得自己係緊張同未盡力，所以先想試多次、贏番次，雖然冇贏到，但都係一個經驗。」並坦言參賽也是為了增加知名度，望將來可擔任綜藝、旅行、飲食節目主持，「多謝阿Dee叫我去《鹹》玩，令更多人識我、工作機會多咗。（真人騷玩曱甴都得？）OK㗎！其實《鹹》冇畀昆蟲我食都有少少失望，食屎、飲尿就唔好喇，我覺得要循序漸進。（唔怕蟲？）驚！所以要熟嘅，建立咗感情先可以接觸生嘅。」自嘲冇身材唔下海Liz透露稍後會努力經營YouTube Channel，讓大家了解寸嘴以外的自己，「主要都係會分享生活趣事、你問我答。（有禁忌話題唔問得？）都冇，之前有個網民問我會唔會拍AV，我都搞笑答番佢，梗係唔會喇，我都冇（身材），你都唔會想睇啦，所以冇諗過呢個方向。」那麼可介意性感演出？她直言不抗拒，但不想只留下性感印象，盼觀眾喜歡其搞笑性格，「始終性感行得唔遠，我年紀都唔細，唔性感得好耐。（唔想被標籤為花瓶？）我係花瓶呀，但係一個有實力嘅花瓶！花瓶都係好事，唔係想就做到。」Liz霸氣笑道，問是否想做諧星？她說：「諧星高層次啲，我想係有內容嘅搞笑而唔係膚淺，好似小S咁，寸得嚟啲人又樂意俾佢寸，為節目效果我都可以飛擒大咬男藝人㗎！」