三歲小姜糖要參加《造星IV》 39歲黃榕被花姐鬧到喊

ViuTV《全民造星IV》正進行招募，39歲黃榕昨日現身面試，身穿露腰短裙的她晒腹肌及纖腿，但其強項一字馬「腿咚」則沒機會展示；面試後她更淚灑當場指遭花姐和梁祖堯兩位評審狠批！經常博出位的黃榕邊喊邊說：「可能因為緊張，我小跳步入場，被花姐指我好唔尊重場合……我跳唱了JW王灝兒的《逃生門》，被花姐狠批歌唱得不好、舞又跳得不好看，質疑我是否沒準備。」由於被花姐鬧爆，黃榕即時喊了出來，她表示已不再想這個比賽了，但也沒後悔來面試。另外，前日面試進行第三天，有路過的三歲小妹妹扭計要參賽，拖着她和哥哥的媽咪就勸要大個女才可，當記者讓小妹妹模擬面試一償心願，小妹妹即唱出姜濤的《蒙著嘴說愛你》，原來是小姜糖。