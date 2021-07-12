  • 2021年7月12日 星期一
  • 34º
  • 59%
熱門： 大埔劏房奪命火七一刺警洪永城大S

日報新聞 > 娛樂

三歲小姜糖要參加《造星IV》 39歲黃榕被花姐鬧到喊

2021-07-12 列印
■黃榕的騎呢一字馬，令人笑爆嘴。
■路過三歲的小妹妹模擬參加面試，好有趣。
■《造星IV》昨日繼續進行面試。
Previous Next

　　ViuTV《全民造星IV》正進行招募，39歲黃榕昨日現身面試，身穿露腰短裙的她晒腹肌及纖腿，但其強項一字馬「腿咚」則沒機會展示；面試後她更淚灑當場指遭花姐和梁祖堯兩位評審狠批！經常博出位的黃榕邊喊邊說：「可能因為緊張，我小跳步入場，被花姐指我好唔尊重場合……我跳唱了JW王灝兒的《逃生門》，被花姐狠批歌唱得不好、舞又跳得不好看，質疑我是否沒準備。」由於被花姐鬧爆，黃榕即時喊了出來，她表示已不再想這個比賽了，但也沒後悔來面試。

　　另外，前日面試進行第三天，有路過的三歲小妹妹扭計要參賽，拖着她和哥哥的媽咪就勸要大個女才可，當記者讓小妹妹模擬面試一償心願，小妹妹即唱出姜濤的《蒙著嘴說愛你》，原來是小姜糖。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd