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余逸思望借牌頭玩《造星IV》 AK卸畀姜濤：佢power大啲

2021-07-12 列印
■Yoshi笑言要借AK牌頭參加《造星IV》。
■陳蕾勁讚加盟其所屬公司的林峯。
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　　MIRROR成員江𤒹生Anson Kong（AK）、余逸思（Yoshi）及陳蕾出席ViuTV節目《夏日有團伙 擊戰一場》拜神儀式。

　　Yoshi向AK自薦指雖然自己音樂麻麻，但希望可加入MIRROR唱兩句和音玩下；AK笑謂：「咁入MIRROR啱呀，我哋個個都係唱兩句。」Yoshi又指要借AK的牌頭去面試《全民造星IV》，AK抵死的卸給姜濤說：「你話阿姜喇，佢power大啲！」MIRROR今個暑假每周出一歌，AK將會與Lokman有合唱歌。



　　另外，陳蕾10月底將舉行首個麥花臣個人演唱會，暫定兩場。

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