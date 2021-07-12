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泳兒做導師幾乎被考起

2021-07-12 列印
■泳兒與Jin Lee演出《明愛暖萬心》。
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　　李幸倪（Jin Lee）、泳兒、王馨平及戴祖儀等前晚為慈善節目《明愛暖萬心》演出。談到為節目《聲夢傳奇》擔任導師，泳兒表示每次都盡心盡力去教，並不會偏心。早前組員鍾柔美（Yumi）要挑選跳唱項目，本身少唱跳亦需要學習，也會考起自己。Gin Lee直指每個學員特質不同，故教法亦不同，但對何晉樂（Rock）溫柔十次也不可，深知要鬧對方，但不怕被網友誤會好兇惡，因自己出自真心已經足夠。



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