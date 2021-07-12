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邦女郎Lea打兩劑疫苗仍中招

2021-07-12 列印
■Lea Seydoux證實確診，可能要缺席康城。美聯社
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　　「邦女郎」法國女星Lea Seydoux宣佈確診新冠肺炎，她已打兩劑疫苗，但仍然中招，據指她沒有病徵，目前在巴黎寓所隔離。今年她有四部作品在康城影展舉行首映，包括三部競賽片及一部非競賽片。Lea在未來數日檢測結果呈陰性及在醫生許可，才會如期出席正在舉行的康城影展，否則只能缺席。

　　另外，28歲日本男星仲野太賀昨日亦宣佈感染新冠肺炎，目前情況穩定，在家休養。



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