洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）昨日結婚，二人大方承認雙囍臨門，Inez已懷孕四個月，年底將榮升父母，但BB性別則保持神祕，其間Tony講到眼濕濕，Inez即拿紙巾幫他拭淚。二人透露二月求婚後便計劃造人，試了兩個月便「中獎」，比想像中快，爬了好友黃翠如及蕭正楠頭。洪永城早前向拍拖兩年多的女友Inez求婚成功，昨日舉行婚禮。新郎Tony自爆前一晚緊張到失眠，透露花六位數字籌備婚禮，求婚戒指1卡11份，笑指開門利是有點「手緊」是四位數字，他將來的錢全部是老婆的、沒有分。至於玩新郎遊戲，Tony笑指十足密室逃脫，Inez則謂最感動是聽「愛的宣言」，他未講已經眼濕濕。Tony感謝Inez肯接受這個奇怪的男人，自爆愛不沖涼便上牀睡覺，Inez讚他已改善很多。Tony又指早上透過視像電話斟茶給身在外地的媽咪，兩夫婦與媽咪均有落淚，希望疫情後可以再擺酒。好友黃翠如、蕭正楠、林夏薇、張衞健、譚凱琪及TVB高層樂易玲均有到賀，翠如踢爆二人是「搞笑夫妻」，過程中不算多淚水，但Tony想到嗲哋見證不到他結婚時忍不住落淚，場面感人！李佳芯陳炳銓前後腳到賀談到Tony可有傳授「生B招式」，蕭正楠笑說：「如果洪永城的體格也叫OK，就冇乜人唔OK啦！」翠如笑說：「我剛才摸了Inez的肚子，她佗得好靚。（想沾喜氣？）我摸過好多個喇，是blessing。（想生B？）我們冇乜所謂，有BB一定開心。」另外，李佳芯（Ali）與舊愛陳炳銓前後腳出席婚宴，問到會否爭做契媽？Ali暫未考慮，皆因做契媽責任重大，若喜歡小朋友寧願自己生，希望有這種福氣。而張振朗與女友楊偲泳（Renci）首度拍拖出席婚宴，振朗緊張得口窒窒兼滴汗，反觀Renci淡定得多。