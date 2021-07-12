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﻿巨星賀《頭條》 實力最強 精采屹立16周年

2021-07-12 列印
容祖兒
姜濤
Frankie （陳瑞輝）
Stanley （邱士縉）
Anson Kong （江𤒹生）
Tiger （邱傲然）
Alton （王智德）
Jeremy （李駿傑）
Jer （柳應廷）
Ian （陳卓賢）
Edan （呂爵安）
Anson Lo （盧瀚霆）
Dear Jane
193（郭嘉駿）
肥仔 （梁業）
Dee （何啟華）
保錡
張敬軒
陳展鵬
小肥
謝霆鋒
衛蘭
陳自瑤
李佳芯
蔡卓妍
鍾欣潼
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   全港最受歡迎、發行量及讀者人數最多的《頭條日報》，一直備受讀者及廣告客戶推崇，強勢No.1！《頭條》踏入16載，全城眾多巨星紛紛送上祝福，齊賀《頭條》年年第一，精采屹立16年！

  《頭條》旗下印刷版及網上版、即時新聞和大受歡迎的《頭條POPNEWS》短片，繼續為全球讀者送上豐富新聞及資訊。《頭條》娛樂版亦一如以往，為大家呈獻中外巨星及名人的八卦秘聞和獨家猛料！本報記者

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