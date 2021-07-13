黎明（Leon）前晚在紅館舉行第二場演唱會，天后鄭秀文（Sammi）擔任表演嘉賓獻唱《信者得愛》，獲Leon伴舞兼Rap歌的Sammi在社交網晒短片笑言成功打開Leon的腿！Leon在台上又分享自創的日本風呂式減肥方法，Sammi笑指好有畫面，又爆Leon好飄好迷離一面。前晚到紅館捧場的圈中人包括Leon的契爺胡楓（修哥）、霍啟剛與太太郭晶晶、林嘉欣與老公袁劍偉等。Leon和Sammi合體大唱《信者得愛》，Leon戴黑超在Sammi身邊為她伴舞又Rap歌，令Sammi驚喜大叫：「Leon跳舞呀！」全場觀眾歡呼尖叫！Sammi其後在社交網分享台上精采一幕，笑言：「Mi的《信者得愛》成功打開了Leon的……腿和腳！黎生跳舞！好狂野！城城見到應該會雙腿發軟怯一怯。」Leon又在台上趁機跟Sammi分享「出汗」心得，他公開自己用日本風呂式Keep Fit方法。「首先開個Bath，除衫然後浸落去。」Sammi聽後不禁大叫：「嘩，好有畫面喎！」Leon續說想像自己在日本，聽風呂音樂浸20分鐘，起身着浴袍，房入面開28度空調，食一碗辣麵，坐15分鐘，流一身汗之後肯定少了3至4磅，Sammi就笑言會「流鼻血」。講到興起，Sammi忍不住爆Leon料：「佢唔知幾時開始個人好飄、好迷離，幾年前佢打電話畀我，話想幫我監製一首歌，我心諗：『乜你識監製歌嘅咩？不過見你係黎明就好啦』，但其後又話唔得閒。」Sammi笑言：「乜你咁飄㗎？你啲節奏好難跟呀！」Leon也坦言：「我知我成日講嘢斷片，生活都係咁。」