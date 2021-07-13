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Bella Hadid真空金肺裝超搶眼

2021-07-13 列印
■Bella的金肺裝好特別。路透社
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　　美國名模Bella Hadid日前在康城公開戀情，在網上分享跟美術總監Marc Kalman的咀嘴照片。前日她再現身康城影展，為主競賽片《Three Floors》首映行紅地氈，更穿上設計特別的「金肺裝」真空上陣，搶盡風頭。

　　而Bella的加拿大天王舊愛The Weeknd，再被拍到跟女星安祖蓮娜祖莉在洛杉磯同場睇歌手Mustafa的私人演唱會，二人上月被拍到在聖莫尼卡撐枱腳而傳出緋聞。



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