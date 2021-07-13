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靚佬湯孖碧咸睇波好好傾

2021-07-13 列印
■靚佬湯入場睇歐國盃，與碧咸好好傾。網上圖片
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　　美國巨星湯告魯斯正在英國拍攝《職業特工隊7》，上周六他在倫敦溫布頓球場欣賞溫布頓女子網球賽。香港時間昨日凌晨溫布萊球場上演英格蘭對意大利的歐國盃決賽，靚佬湯再入場睇波，同場還有前球星碧咸、名模Kate Moss、男星祖迪羅，靚湯佬跟碧咸在觀眾席上雞啄唔斷。

　　《職7》今年6月再次因有工作人員染疫而停工兩周，有傳靚佬湯是其中一名染疫者，但如今靚湯佬連日睇球賽，更精神奕奕。



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