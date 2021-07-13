﻿28佳麗入營集訓隨時被Out 陳聖瑜梁凱晴慶幸暫未有是非

28位入圍港姐佳麗首個考驗《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，大會安排佳麗分成四隊，由師姐曹敏莉、向海嵐、朱晨麗及何依婷等以師姐身分領軍，一連十日接受連串考驗。大會統籌經理何小慧預計會淘汰6至7位佳麗，但人數仍未落實，淘汰會依據佳麗由第一日入營開始，觀察她們的紀律、智慧、態度及表現等作出評分，晉級賽節目將會在8月9日播出，到時會揭曉被淘汰的佳麗。其中兩位大熱門、貌似「天王嫂」方媛的陳聖瑜（Yvette）及「翻版楊采妮」梁凱晴接受訪問，兩人表示明天正式入營受訓，透露有叢林探險的考驗，也擔心被淘汰。不過她們自認捱得，Yvette稱要素顏都沒辦法，對自己有信心。問到28位佳麗集訓會否多是非？她們說大家有交談，是非暫時未有，可能真人騷會講，之前兩人經常一齊，不會視對方為勁敵，反而會照顧對方及享受比賽過程。賴彥妤否認整容參選賴彥妤（Vivienna）第二年參選，她表示今年有很多新元素，會盡所能做到最好。有指她的樣子與之前不同，她否認整容，可能因為近半年積極減肥瘦了15磅，是她人生最瘦的時候。問她有沒有信心入三甲？她笑稱：「官方答案要說有信心，我會盡自己努力，第二年參選希望有新突破。」問是否已考到律師牌？她說剛考完試來參選，還未知道結果，希望雙喜臨門。朱晨麗叫洪永城加油另外，朱晨麗（朱朱）及何依婷被問到有甚麼貼士給佳麗，朱朱表示10年前參選沒有師姐教路，因廣東話不好所以少說話，給人感覺好cool。她知道今年有部份佳麗從外國回來，所以會分享這方面的經歷。之前她與洪永城因拍攝劇集《多功能老婆》鬧不和，談及洪永城雙喜臨門，朱朱表示：「我第一時間恭喜對方，對方踏入人生第二、三個階段替他開心，希望洪爺加油！」問她會否也希望自己盡快結婚？她直言心思思，但急不來，緣份可以等待。何依婷則稱當年參選好緊張，最難忘到台灣拍外景，由於拍攝行程緊密，有年紀輕的佳麗辛苦到喊，但她覺得是一個體驗。