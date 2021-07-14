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﻿黎明紅館玩「大叔的愛」惹尖叫

2021-07-14 列印
■黎明曾與林日曦合作拍廣告。
■黎明和林日曦拖手獻唱，掀起高潮！
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　　黎明（Leon）的紅館個唱前晚邀得林日曦擔任表演嘉賓，兩人自封「初代大叔的愛」手拖手對唱《但願不只是朋友》掀起高潮，令全場尖叫！

　　Leon首兩晚邀請林海峰及鄭秀文擔任嘉賓，林日曦笑言自己會令Leon的歌迷失望要「道歉」，「你估我唔知你哋諗咩，噚晚嘉賓係Sammi，今晚應該係MIRROR或者係子華……但Sorry，係我呀！對唔住你哋，我真係好鄭重同紅館嘅歌迷講『對唔住』。」



　　林日曦又笑言要求「金句王」Leon下次開Talk show，歌迷隨即尖叫，Leon笑言下次開Talk show名為《夏日傾偈》，歌迷紛表示會買飛支持！

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