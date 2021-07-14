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﻿阿嬌為《河豚》剪10吋煩惱絲

2021-07-14 列印
■阿嬌在片中有不少內心戲。
■阿嬌以短髮造型落力演出。
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　　鍾欣潼（阿嬌）主演、改編自真人真事的電影《河豚》日前上架。阿嬌拍為演好片中角色，不惜犧牲剪掉自己的10吋秀髮，以短髮造型詮釋角色。

　　電影新聞稿指，阿嬌在片中展現強大的演技感染力，每一個動作、情緒都能牽動觀眾的內心，演技自然，而情緒轉換，完美演繹面對傷害時的害怕無措；她亦通過眼神，傳遞面對丈夫時內心的矛盾與掙扎，將愛恨糾纏、命運糾葛的故事，通過她的表演張力呈現於觀眾眼前。

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