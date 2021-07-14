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《頭條網》獨家爆　妮歌潔曼8月襲港拍新劇

2021-07-14 列印
■妮歌潔曼於2010年訪港惹哄動。
■妮歌潔曼的劇集計劃下月開工，此行將在港逗留兩個月。
■陳法拉去年與影后同場演出迷你劇《無所作為》。
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　　新冠肺炎疫情下，各行業受到前所未有的影響，演藝圈亦難以倖免，不少藝人被逼停工，電影、電視劇都要延期開工。隨着近日疫情趨緩和，據《頭條網》昨日獨家搶先報道，荷里活巨星妮歌潔曼（Nicole Kidman）將來港拍攝電視劇，據知，該劇將於8月1日正式開機！

　　54歲的奧斯卡影后妮歌潔曼，近年轉戰公仔箱拍劇，去年拍住曉格蘭特（Hugh Grant）主演迷你劇《無所作為》（The Undoing）大獲好評，陳法拉亦有份演出。妮歌潔曼今年再下一城，現正籌備一套以香港為主景的劇集，並於下月正式開鏡。妮歌潔曼將留港兩個月進行拍攝工作，預計10月煞科。妮歌在2010年與老公Keith Urban乘坐私人飛機首度訪港出席公開活動，當年曾吸引不少星級影迷追星，哄動一時。



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