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未獲舊愛追蹤社交網 小方拒當Stephy是朋友

2021-07-14 列印
■方力申、姚子羚和余德丞等齊出席記者會。
■陳詩欣昨日宣佈已答應男友求婚。
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　　TVB（無線）的《2020東京奧運會》節目組近日陸續出發到日本，直擊採訪奧運賽事，吳業坤與周奕瑋昨日齊起行。

　　TVB昨舉行東奧節目記者會，將於周五出發到東京的方力申，早前公開稱與前度鄧麗欣（Stephy）不是朋友及無意翻撻，被網民指言論未夠得體。小方昨稱當時「好明顯是講笑」，稱自己是Stephy的粉絲，所以不算是她的朋友，因只有他追蹤她的社交網，互相追蹤才算是「朋友」，他與Stephy有在朋友聚會見面，笑言是粉絲與偶像食飯，他現時沒拍拖亦沒想過復合。



　　另外，陳詩欣昨於社交網上載與男友陳爾正的浪漫合照，宣佈已於去年11月答應男友求婚！

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