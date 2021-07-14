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炎明熹未夠秤　無緣挑戰《造星III》

2021-07-14 列印
■炎明熹和海淦清是同學。
■《造星III》冠軍為「折骨舞王」趙祥誠(中)，陳葦璇(右)和陳毅燊分別獲亞季軍。
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　　《聲夢傳奇》15歲人氣學員炎明熹（Gigi），參與《聲夢》前參加過不少比賽，並在音樂學校接受訓練，與曾參加《全民造星III》的海淦清（T.MAX）是同學。

　　T.MAX近日在社交網分享與Gigi昔日同台唱歌的影片，T.MAX對於她在《聲夢》中獲得好成績感到開心，亦難忘當時一起追夢，又指她自12歲起便展現出唱歌天份！T.MAX又爆料指，他參與《造星III》時，Gigi卻因年齡「未夠秤」不能參賽，但她很快便轉為參與《聲夢》，他亦祝她一切順利！



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