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Anson Lo現身電台任集郵

2021-07-14 列印
■小儀把握機會與Anson Lo合照！
■被包圍的Anson Lo任影唔嬲！
■Anson Lo接受謝茜嘉的節目訪問。
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　　人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）主演ViuTV劇集《大叔的愛》，掀起全城熱話，昨日到商台受訪宣傳新歌，吸引大批女員工聞風追星，爭相集郵！

　　森美直擊墟冚場面，小儀成功集郵後竟向「正印」Edan（呂爵安）「示威」！另外，ViuTV將於下周一起，晚上8時30分播映日版《大叔的愛》。



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