﻿谷奶帶次子北上搵食辛酸史 胡杏兒難忍同大仔疏離 抑鬱爆喊

41歲胡杏兒近年喺內地爆紅，瘋狂吸金過千萬人民幣 ，不過，她接受內地節目《送一百位女孩回家》訪問時就自爆北上發展唔係咁順風順水，尤其做唔成「女一」。據知杏兒為咗「北望神州」，同快4歲的大仔李奕霆（Brendan）關係變得疏離，令杏兒曾經抑鬱爆喊，嚇親老公李乘德，最後老公「御准」二仔Ryan（李奕霖）陪她開工慰藉心靈。今年4月6日，胡杏兒誔下細仔李奕宏（Liam）成為3子之母，5月初坐滿月出關，以為佢專注餵人奶，點知仲谷緊奶嘅杏兒即刻修身，5月底她已急不及待帶埋二仔Ryan北上復工，今次一走又4個月，拍完廣告轉往北京及天津拍劇，所以日前Liam BB嘅小型百日宴，胡杏兒只能透過視像見面影全家福！杏兒仲為咗畀初生囝囝Liam繼續飲到母乳，邊拍戲邊揼奶，再冰鮮人奶速遞返港。轉戰內地市場胡杏兒唔安排兩歲大嘅小Ryan留港讀學前班，反而帶埋佢北上隔離，更要三更半夜起身去片場，就算有保母貼身照顧，小朋友都辛苦！原來杏兒自15年約滿TVB後決心鋪橋搭路轉戰內地市場，直到17年憑住內地劇《那年花開月正圓》令她人氣急升，後來因為大仔出世要停產，知名度回落，直至19年復工拍內地劇《末代廚娘》才Keep得返少少人氣。不過，杏兒拍完《末代》返港後發現，當時只得歲幾嘅大仔Brendan唔再黐佢，兩母子變得好陌生，地位連工人姐姐都不如忍唔住爆喊，情緒一度失控。好彩有閨密勸解，不過有錢搵，老公Philip梗係唔想佢停，靈機一觸叫杏兒趁二仔Ryan年紀仲細，不如帶埋佢開工嚟增加親子關係！隔空賀仔生日去年杏兒帶住小Ryan，陀住Liam喺內地拍《演員請就位2》兼過中秋節，粗身大細仍搏到盡奪冠。10月Brendan三歲生日，身不由己嘅杏兒隔空同大仔賀壽，感性發文：「我親愛的奕霆，雖然今年媽媽不能在你身邊，隔着電話看到爸爸和婆婆他們給你慶祝，媽媽的眼睛莫明的濕了，相信你這一刻也不會怪媽媽不在你身邊，等你再長大一點，媽媽要告訴你，媽媽是去了工作，去了追求自己的夢想，你經常在電視上看到媽媽是因為媽媽是一個演員……，媽媽很愛很愛你！」採訪：方騫平