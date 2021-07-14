  • 2021年7月14日 星期三
  • 29º
  • 80%
熱門： 大埔劏房命案港大七一刺警肥媽打針優惠

日報新聞 > 娛樂

﻿谷奶帶次子北上搵食辛酸史 胡杏兒難忍同大仔疏離 抑鬱爆喊

2021-07-14 列印
谷奶開工 ■杏兒生完三仔個幾月就衝咗去內地拍廣告，谷緊奶嘅杏兒唯有邊拍嘢邊揼奶！
影全家福 ■日前細仔Liam百日宴，但杏兒同二仔北上，老公單手捧着蛋糕攬住BB及大仔，另一邊手就拎着手機透過視像同杏兒及二仔Ryan影全家福。
感性祝福 ■去年10月，大仔Brendan三歲生日，胡杏兒只能隔空送上祝福，亦希望囝囝體諒媽咪。
滿月切豬 ■細仔Liam滿月，一家五口切燒豬慶祝。
冒險北上 ■今年2月中，杏兒臨盤在即，而且疫情還未受控，但杏兒仍挺着巨肚冒險北上。
帶仔探班 ■由於拍劇時間好長，杏兒好掛住Brendan，於是奶奶帶埋大仔北上探班。
復工拍劇 ■2019年復工拍內地劇《末代廚娘》，留喺橫店幾個月。
好大陣仗 ■杏兒帶埋二仔北上開工，所以要帶埋玩具及小孩所需用品，兩母子留喺酒店接受隔離。
唔多順利 ■杏兒接受內地節目《送一百位女孩回家》訪問時自爆北上發展唔係咁順風順水，尤其做唔成「女一」。
視像溝通 ■杏兒成日唔喺香港，平日只能透過視像同大仔溝通。
變身統籌 ■杏兒帶埋細仔開工，都同佢整返個工作證，搞笑小Ryan變身藝人統籌。
內地紅港星 嫻妃超勁 佘詩曼年前憑住內地神劇《延禧攻略》嫻妃一角，喺內地成為爆紅港星，拍3部戲嘅片酬就等於佢喺TVB拍足10年嘅酬勞。
依然融洽 同樣作為3子女之母嘅蔡少芬憑藉《甄嬛傳》人氣急升，喺內地嘅身價高達20萬元1集。
Previous Next

        41歲胡杏兒近年喺內地爆紅，瘋狂吸金過千萬人民幣 ，不過，她接受內地節目《送一百位女孩回家》訪問時就自爆北上發展唔係咁順風順水，尤其做唔成「女一」。據知杏兒為咗「北望神州」，同快4歲的大仔李奕霆（Brendan）關係變得疏離，令杏兒曾經抑鬱爆喊，嚇親老公李乘德，最後老公「御准」二仔Ryan（李奕霖）陪她開工慰藉心靈。

        今年4月6日，胡杏兒誔下細仔李奕宏（Liam）成為3子之母，5月初坐滿月出關，以為佢專注餵人奶，點知仲谷緊奶嘅杏兒即刻修身，5月底她已急不及待帶埋二仔Ryan北上復工，今次一走又4個月，拍完廣告轉往北京及天津拍劇，所以日前Liam BB嘅小型百日宴，胡杏兒只能透過視像見面影全家福！杏兒仲為咗畀初生囝囝Liam繼續飲到母乳，邊拍戲邊揼奶，再冰鮮人奶速遞返港。



轉戰內地市場

  胡杏兒唔安排兩歲大嘅小Ryan留港讀學前班，反而帶埋佢北上隔離，更要三更半夜起身去片場，就算有保母貼身照顧，小朋友都辛苦！原來杏兒自15年約滿TVB後決心鋪橋搭路轉戰內地市場，直到17年憑住內地劇《那年花開月正圓》令她人氣急升，後來因為大仔出世要停產，知名度回落，直至19年復工拍內地劇《末代廚娘》才Keep得返少少人氣。不過，杏兒拍完《末代》返港後發現，當時只得歲幾嘅大仔Brendan唔再黐佢，兩母子變得好陌生，地位連工人姐姐都不如忍唔住爆喊，情緒一度失控。好彩有閨密勸解，不過有錢搵，老公Philip梗係唔想佢停，靈機一觸叫杏兒趁二仔Ryan年紀仲細，不如帶埋佢開工嚟增加親子關係！

隔空賀仔生日

        去年杏兒帶住小Ryan，陀住Liam喺內地拍《演員請就位2》兼過中秋節，粗身大細仍搏到盡奪冠。10月Brendan三歲生日，身不由己嘅杏兒隔空同大仔賀壽，感性發文：「我親愛的奕霆，雖然今年媽媽不能在你身邊，隔着電話看到爸爸和婆婆他們給你慶祝，媽媽的眼睛莫明的濕了，相信你這一刻也不會怪媽媽不在你身邊，等你再長大一點，媽媽要告訴你，媽媽是去了工作，去了追求自己的夢想，你經常在電視上看到媽媽是因為媽媽是一個演員……，媽媽很愛很愛你！」

採訪：方騫平

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd