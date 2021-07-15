娟姐練美娟和徐㴓喬（Asha）在人氣劇集《大叔的愛》分飾「Carman」和「梓芊」，雖然娟姐是處女拍劇， Asha亦只是第二次演戲，但兩人演出獲網民讚而開心。Asha笑指跟MIRROR成員合作有一定壓力，跟Edan對戲（呂爵安）特別辛苦；至於娟姐雖然劇中勁冧「平平」，但現實卻寧揀緋聞男友肥仔（梁業）。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 化妝：Lauren Lee(Asha)Asha 最初跟人氣勁旺的MIRROR合作本來冇壓力，誰獨坐隔離都只當對方是普通演員，但到正式拍被工作人員善意提醒先識擔心，「佢哋話『你唔好掂佢哋，好多人望住㗎！你陣間摸錯一個位就擺你上網起底』有冇咁嚴重呀！？我一開頭只擔心自己表演，原來要擔心埋呢啲嘢，我要打Edan，唔通唔打咩！？」講到跟Edan對手戲，Asha直言：「 我望住Edan有啲怪怪哋，我鍾意『阿田』易過鍾意Edan囉！（要忍笑？）佢喺我面前咁近反白眼喎！我係要閉住氣咁樣做，我一去嘔即刻笑，入到廁所就喺度笑，哈哈！真係要忍呀！」劇中跟「方梓平」（平平）一段令觀眾爆笑戀情，娟姐亦拍得好開心，一場「手撕雞髀」戲更為人津津樂道，不過講到最難忘反而是她跟緋聞男友肥仔合作戲份，「真係冇諗過花姐真係坐喺面前睇我表演呀！一去到都打咗個突，最有成就感係覺得花姐真係笑我，搏得花姐一笑絕對係榮幸。（喺緋聞男友肥仔面前跳舞有冇尷尬？）梗係冇啦！我都話好彩同佢friend底，如果唔係點搞，嚟緊合作嘅機會大把。（Asha：喺肥仔面前不斷加分，呢個女人好正！）加咩分呀！我哋片頭舞都係肥仔教㗎啦！（平平同肥仔二揀一？）同肥仔之前合作過做主持，跟住嚟緊都可能再有合作機會，所以默契嘅程度我同肥仔會多啲，如果真係要咁揀咪肥仔囉！（啱唔啱你擇偶條件？）我啱啱做完真人騷《阿女又戀嚟》，對愛情有個睇法就係以前畀好多框架自己，想要點樣類型，其實講到尾要同個人溝通相處，所以o依家冇話特別喜歡乜嘢類型、外表嘅人，某程度上『Carman姐』同『平平』嘅愛情，都係我嚮往或者希望嚟緊會係咁樣。」