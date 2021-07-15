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工作人員確診累朱智勛要隔離 古天樂新女團SKYLE押後出道

2021-07-15 列印
■朱智勛需在家隔離，新片要暫時停工。
■古天樂打造的中韓新女團「SKYLE」要押後出道。
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　　韓國新冠肺炎疫情反彈，昨日單日有逾1,600人確診，創單日新高，演藝界亦大受影響。由李政宰執導、鄭雨盛主演的新片《Hunt》一名工作人員確診，李政宰與鄭雨盛均接受了檢測，證實並無染疫。有份客串該片的男星朱智勛曾與該名工作人員接觸被列為密切接觸者，雖然經檢測後冇染疫，但仍需留在家中接受隔離，該片亦會暫時停工。

　　另外，古天樂公司早前收購了韓國娛樂公司「Good Luck」後，宣佈打造中韓新女團「SKYLE」，原本安排於本月19日正式出道，但可惜她們的工作人員中有人曾與確診者接觸，雖然工作人員未有確診，但為安全起見，公司決定將「SKYLE」的出道日期押後。





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