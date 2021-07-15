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《王冠》大熱掃艾美獎24項提名「紅女巫」角逐迷你劇視后

2021-07-15 列印
■伊莉莎伯奧遜憑《WandaVision》爭迷你劇視后。劇照
■《王冠》共獲24項提名，扮演英女皇的Olivia Colman爭劇情組視后。劇照
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　　電視圈年度盛事艾美獎昨日公佈提名名單，大熱劇集《王冠》依然厲害，共獲24項提名，Disney+的《星際大戰》外傳劇集《曼達洛人》同樣獲24項並列第一。

　　迷你劇集方面，《WandaVision》與《后翼棄兵》惡鬥，均獲「最佳迷你劇」及「最佳女主角」提名，「紅女巫」伊莉莎伯奧遜將與《后翼棄兵》Anya Taylor-Joy、《東城奇案》琦溫絲莉等爭迷你劇視后。劇情組中，《王冠》中扮演戴妃的​Emma Corrin與扮演英女皇的Olivia Colman爭視后。今屆艾美獎亦有些有趣情況，男星當切度在《飛隼與寒冬戰士》演出98秒，竟獲「突出客串男演員」提名。



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