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熱門： 起底打針塵捲風滙控疫苗猶豫

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發逾千字文詳述入院經過　谷婭溦：沒人來跟我道歉

2021-07-15 列印
■谷婭溦拍片透露身在醫院的情況。
■谷婭溦貼出身在病牀的相片。
■谷婭溦亦有拍下醫院環境。
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　　谷婭溦日前在馬鞍山家庭醫學中心接種新冠疫苗，卻遇上險被注射「空針」事件，她昨日在社交網發表入院後短片及過千字帖文透露事件經過。

　　谷婭溦表示，前日接種疫苗打針時感嚴重疼痛，護士才發現針筒內沒藥水，她質問護士，護士在同一位置為她注射。谷婭溦非常生氣，向朋友吐苦水，朋友致電醫管局投訴。谷婭溦稱後來覺得頭暈想吐，左臂、左腳及左邊頸部麻痹，頸部開始抽搐，隨即由救護車送院接受連串檢查，醫生指她身體一切正常不用留院，她報警備案，並指涉事醫學中心對她的情況一直不予理會。谷再感不適，家人將她送往私家醫院，有報道指有人來跟她道歉，谷強調「到現在為止也沒有一個人來跟我道歉」。



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