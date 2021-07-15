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酒店密會惹緋聞　 雞排妹否認做「第三者」

2021-07-15 列印
■「雞排妹」擬控告爆料傳媒，追尋傳言來源。資料圖片
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　　「雞排妹」鄭家純被寶島傳媒爆料指，與年長10年、駕駛名貴跑車的「新歡」王先生到酒店密會，致男方的未婚妻「A女」嬲到取消婚約！雞排妹昨於社交網否認是「第三者」，強調不知道「A女」的存在。

　　雞排妹稱與王先生在約四年前認識，是互相支持的好友，但不是男女朋友關係。王先生接受傳媒訪問時則稱曾與雞排妹交往，但由女方提出分手，戀情已告終，他承認和雞排妹在酒店飲酒聊天「到四、五點」，他是「身體很不好的人，不會有性行為性關係」，但承認自招嫌疑，「跳到黃河也洗不清」。



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