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林峯當眾送吻冧妻

2021-07-15 列印
■林峯送吻，張馨月甜到漏。
■林峯想擦鼻，張馨月欲拒還迎。
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　　早前在長沙開工的林峯，獲老婆張馨月前往探班，她日前分享短片，可見她在餐桌前獲老公當眾送吻！另外，張馨月亦在社交網分享穿上婚紗為老公獻唱的短片，當中亦有兩夫妻玩擦鼻的恩愛鏡頭。



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