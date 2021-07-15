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楊怡女兒認錯媽咪

2021-07-15 列印
■羅子溢夫妻甚痛錫一歲女兒。網上圖片
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　　羅子溢（前名：羅仲謙）昨日出席活動時，提到早前與太太楊茜堯（前名：楊怡）在內地拍劇三個月返港，「女兒認不到她（楊茜堯）是媽媽，竟對住婆婆叫『媽媽』，令太太很傷心。」



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