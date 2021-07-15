﻿愛上演戲唔介意剃頭做宅男 Anson Lo為角色可以全裸

AL同Edan（呂爵安）這對《大叔的愛》的「登神CP」，近期頻頻孖住現身，日前出席活動更搞到fans迫爆商場，AL直言好珍惜同Edan一齊開工機會，「未厭呀！的確公司有個order，唔可以成日『登神』出現，我唔知咩原因，但係唔可以吓吓我哋兩個一齊出嚟，我都同呂爵安講，我哋每次一齊做嘢好開心，會好好珍惜嗰啲時刻，同埋知道近排fans好想睇我哋，上次個event係出道以嚟其中一個最開心嘅工作，大家好熱情歡呼。」最近推出《大叔的愛》片尾曲《不可愛教主》MV，AL竟然放棄實現同靚女主角錫錫機會，提議搵Edan幫手演出，「呢首歌冇諗住派台，錄完真係好鍾意呢隻歌，公司開完會都覺得呢隻歌幾好聽唔好嘥，派台拍MV都有諗過不如完全唔關《大叔的愛》事啦！拍個同女仔嘅戀愛故事，但係我再諗番係自己斬斷咗個機會，大家都覺得係關《大叔》事，應該回饋番《大叔》有少少關係，做個喺平行時空『阿田』同『阿牧』故事。」
錄音時險失聲
不過AL自爆錄《不可愛教主》時面臨失聲邊緣，所以壓力超大，「錄到第3個section，花姐車我返屋企，佢問我做咩唔講嘢，我嗰時其實好擔心，一來擔心隻歌錄唔好，呢隻歌我係寄予好大期望，因為我好鍾意《大叔的愛》套劇，我唔想有機會唱片尾曲唱衰咗，同埋正值演唱會前一個禮拜，我未睇醫生已經feel到自己把聲頂唔順，我o依家呢個狀態會唔會令嚟緊所有plan都要擱置呢？花姐嗰時有講不如同監製講唔唱片尾曲，但我好堅持，做咩無嗱嗱放棄！（有擔心演唱會？）MIRROR其他兄弟都講幫你幕後代唱，但係我solo個表演冇得幕後嘛！咁耐冇開演唱會，大家都好期待，但如果出到嚟就算我跳舞幾型都好，但我把聲唔得！花姐有提議將個MMM校好大聲，但我唔要同全世界講我唱唔到，不如直接cut咗我solo算。」
AL雖然對唱歌好有要求，但《調教》時要唱歌同演戲二揀一，他竟然揀演戲，因他對演戲興趣愈來愈大，「呢一刻真係鍾意做戲多過唱歌，我係想鑽研演技多啲，《大叔》令我覺得好好玩，可以活第二個人生，呢個感覺好奇妙。我用3個月時間覺得Anson Lo消失咗，『阿牧』視角去睇嘢，就算我返到屋企都覺得自己係『阿牧』。」AL仲想試更多不同性格角色，「我諗好多觀眾好有興趣Anson Lo仲可以做到啲乜嘢，譬如我想試啲好粗魯、好衝動嘅年輕人，同埋好宅男，陰暗面好重嘅人，同Anson Lo反差好大嘅。（可唔可以《調教》時鬚根見額頭Look？）其實我想試，我都有同花姐講，傾嚟緊project髮型唔使keepo依家咁。（光頭？）得㗎！冇所謂，你叫我完全唔化妝，叫我剃頭，完全OK，因為for一個角色，我覺得就係要撇甩自己盧瀚霆嘅嘢。（冇乜底線？）冇乜底線！（全裸，好似梁朝偉拍《色戒》？）for一個好啱嘅原因咪得囉！譬如個戲份上你要全裸先表達到你呢個情緒，或者呢個劇情，我都唔抗拒。（冇偶包？）冇，就算做『阿牧』好暖男，有人覺得等如偶包，你問我係咪一個咁暖嘅人，100%為人着想、犧牲自己都未必做到，我都會有情緒，『阿牧』情緒可能冇我對住媽咪發脾氣個情緒咁多，我都有撇開我個偶包去投入『阿牧』個角色。」
撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 形象：PIPA Creative 髮型：Denny [email protected] Private I Salon
化妝：Giann [email protected] G Chan Makeup Centre 服裝：Versace、Giuseppe Zanotti