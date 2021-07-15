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﻿愛上演戲唔介意剃頭做宅男 Anson Lo為角色可以全裸

2021-07-15 列印
■AL認為做演員就唔應該有包袱，所以冇底線是基本。
■AL在《不可愛教主》MV中，有出浴鏡頭，「神徒」應該睇到心心眼。
■AL一直好想拍一個有靚女主角兼有咀嘴場面MV，今次《不可愛教主》差點達成。
■AL同Edan憑《大叔的愛》飾演「阿牧」和「阿田」爆紅。
■AL話唔介意全裸演出，「神徒」會唔會好期待呢！？
■AL認為每個人心目中都有個「教主」，而媽咪就是他眼中「最可愛的教母」。
■「登神CP」早前出席品牌活動，搞到fans迫爆商場。
■AL剛完成電影《假冒女團》後，下半年會再參與電影演出。
■《調教你MIRROR》時，AL突破自己以鬚根露額look示人。
■AL在《調教你MIRROR》時因入行以來壓力一度爆喊，他坦言情緒已釋放，現在學識調節。
■AL好感激「神徒」為他慶生應援，仲話「好似成個香港都同緊自己過生日咁樣。」
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        身為偶像難免有包袱，而MIRROR身為當紅偶像男團，偶包更加難免，呢期憑劇集《大叔的愛》飾演暖男「阿牧」爆紅的Anson Lo（盧瀚霆、AL），經常被評為keep靚仔樣勁厚粉，畀人感覺偶包超重，不過未來想多向演員路發展的AL同《頭條》話，由拍《大叔》開始早已掉低偶包，講明唔怕嘗試任何角色，就算好似《調教你MIRROR》時最驚嘅鬚根露額頭look演出，一樣無問題，有需要甚至好似梁朝偉一樣全裸拍《色戒》亦接受到，為做好演員絕對冇底線。不過唔知一班「神徒」又接唔接受到喎！？

AL同Edan（呂爵安）這對《大叔的愛》的「登神CP」，近期頻頻孖住現身，日前出席活動更搞到fans迫爆商場，AL直言好珍惜同Edan一齊開工機會，「未厭呀！的確公司有個order，唔可以成日『登神』出現，我唔知咩原因，但係唔可以吓吓我哋兩個一齊出嚟，我都同呂爵安講，我哋每次一齊做嘢好開心，會好好珍惜嗰啲時刻，同埋知道近排fans好想睇我哋，上次個event係出道以嚟其中一個最開心嘅工作，大家好熱情歡呼。」最近推出《大叔的愛》片尾曲《不可愛教主》MV，AL竟然放棄實現同靚女主角錫錫機會，提議搵Edan幫手演出，「呢首歌冇諗住派台，錄完真係好鍾意呢隻歌，公司開完會都覺得呢隻歌幾好聽唔好嘥，派台拍MV都有諗過不如完全唔關《大叔的愛》事啦！拍個同女仔嘅戀愛故事，但係我再諗番係自己斬斷咗個機會，大家都覺得係關《大叔》事，應該回饋番《大叔》有少少關係，做個喺平行時空『阿田』同『阿牧』故事。」



錄音時險失聲

  不過AL自爆錄《不可愛教主》時面臨失聲邊緣，所以壓力超大，「錄到第3個section，花姐車我返屋企，佢問我做咩唔講嘢，我嗰時其實好擔心，一來擔心隻歌錄唔好，呢隻歌我係寄予好大期望，因為我好鍾意《大叔的愛》套劇，我唔想有機會唱片尾曲唱衰咗，同埋正值演唱會前一個禮拜，我未睇醫生已經feel到自己把聲頂唔順，我o依家呢個狀態會唔會令嚟緊所有plan都要擱置呢？花姐嗰時有講不如同監製講唔唱片尾曲，但我好堅持，做咩無嗱嗱放棄！（有擔心演唱會？）MIRROR其他兄弟都講幫你幕後代唱，但係我solo個表演冇得幕後嘛！咁耐冇開演唱會，大家都好期待，但如果出到嚟就算我跳舞幾型都好，但我把聲唔得！花姐有提議將個MMM校好大聲，但我唔要同全世界講我唱唔到，不如直接cut咗我solo算。」

  AL雖然對唱歌好有要求，但《調教》時要唱歌同演戲二揀一，他竟然揀演戲，因他對演戲興趣愈來愈大，「呢一刻真係鍾意做戲多過唱歌，我係想鑽研演技多啲，《大叔》令我覺得好好玩，可以活第二個人生，呢個感覺好奇妙。我用3個月時間覺得Anson Lo消失咗，『阿牧』視角去睇嘢，就算我返到屋企都覺得自己係『阿牧』。」AL仲想試更多不同性格角色，「我諗好多觀眾好有興趣Anson Lo仲可以做到啲乜嘢，譬如我想試啲好粗魯、好衝動嘅年輕人，同埋好宅男，陰暗面好重嘅人，同Anson Lo反差好大嘅。（可唔可以《調教》時鬚根見額頭Look？）其實我想試，我都有同花姐講，傾嚟緊project髮型唔使keepo依家咁。（光頭？）得㗎！冇所謂，你叫我完全唔化妝，叫我剃頭，完全OK，因為for一個角色，我覺得就係要撇甩自己盧瀚霆嘅嘢。（冇乜底線？）冇乜底線！（全裸，好似梁朝偉拍《色戒》？）for一個好啱嘅原因咪得囉！譬如個戲份上你要全裸先表達到你呢個情緒，或者呢個劇情，我都唔抗拒。（冇偶包？）冇，就算做『阿牧』好暖男，有人覺得等如偶包，你問我係咪一個咁暖嘅人，100%為人着想、犧牲自己都未必做到，我都會有情緒，『阿牧』情緒可能冇我對住媽咪發脾氣個情緒咁多，我都有撇開我個偶包去投入『阿牧』個角色。」

撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 形象：PIPA Creative 髮型：Denny [email protected] Private I Salon 

化妝：Giann [email protected] G Chan Makeup Centre 服裝：Versace、Giuseppe Zanotti
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