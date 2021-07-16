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感恩Lucas性格單純 ﻿張栢芝﻿﻿不抗拒兒子入行﻿

2021-07-16 列印
■張栢芝揚言會尊重兒子選擇。
■栢芝與三個囝囝的感情十分好。
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　　張栢芝近年經常在社交網公開與三名寶貝兒子Lucas、Quintus及Marcus的日常生活，盡顯母愛。近日栢芝亮相內地綜藝節目《讓生活好看2》時，罕有的大談家庭事，又笑言不會抗拒兒子入娛樂圈，又大讚大仔Lucas好善良，最想做一個好人，不喜歡傷害人。



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