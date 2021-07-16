TVB歌唱比賽《聲夢傳奇》已進入六強階段，當中只淨下兩名男將，分別是25歲的Rock（何晉樂）和23歲的Archie（冼靖峰），兩人同樣擁有高學歷兼高薪厚職，他們自爆為說服家人圓歌手夢，努力讀書攞學士再搵埋工才敢參賽，而他們參賽以來最感激主理人李克勤的說話，令他們信心大增。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致由15位參賽者到現在六強，Archie最受李克勤一番話激勵，「記得李生講過我似一嚿海綿，我會喺唔同人身上，合作又好、教我嘅時候又好、或者普通溝通觀察都好，我都會喺嗰個人身上吸到啲嘢，我會覺得幾開心，入呢行最重要其中一樣嘢就係不斷學習，有能力去學習，唔係有心態咁簡單，人哋好嘅你都可以好快模仿得到，或者學得到變咗自己嘅嘢。」而有機會得到克勤親自教唱歌曲《我不會唱歌》的Rock亦一樣，「李生有句說話令我啟蒙，或者令我迷失之中搵到少少方向，第一次唱《壞與更壞》，佢話『你唱歌好好聽，你只係啟發咗50% potential，你最後50%可以慢慢去發掘，你好有潛質』好開心，真係威過攞獎，一個咁認可嘅人去畀自己肯定。」獲同事家人支持Rock本身在英國讀書更取得藥劑師資格，現職理財策劃，而在港大畢業的Archie，則是銀行MT（Management Trainee 管理培訓生）；原來他們擁有這一切多得追逐歌手夢而達到。Rock說：「音樂令到我畀心機讀書，因為屋企人唔畀，讀到書就做乜都得啦！因為有後路，考到（藥劑師）個牌我都開心，我入去做保險都係因為可以玩音樂，自由度比較大，唔做藥劑師因為困身同埋壓力大，做保險都係自己開心嘅職業。希望完咗比賽可以繼續唱歌，繼續走藝人呢條路，我自己當然希望可以雙線行，因為呢個係我對自己promise，同埋對啲客嘅promise嚟。」Archie坦言參賽後，不但得到同事支持，笑言連家人也轉軚，「好得意佢哋見到我做得比較有成績啦！（Rock：有冇咁現實呀？）我阿爸阿媽好現實，播出之後好多聲音畀番我父母聽，佢哋知道有人留意有人鍾意，話唔定有啲轉軚嘅感覺。（之前對你冇信心？）真係冇！因為好驚細蚊仔廿幾歲，三分鐘熱度想做呢樣嘢，捱唔起！」