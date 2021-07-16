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奶奶被爆4月確診新冠 全智賢忙開工：冇見面

2021-07-16 列印
■全智賢將如期出席新劇《雅信傳》記者會。
■全智賢奶奶李貞宇澄清，確診已是4月的事。
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　　韓國新冠肺炎疫情反彈，連續兩日錄得1,600宗個案，演藝界亦大受影響。昨日全智賢的時裝設計師奶奶李貞宇亦爆出確診，令外界緊張全智賢及其家人的情況，但其後李貞宇澄清自己是於今年4月確診，一早已痊瘉。

　　其後全智賢的事務所亦發聲明稱，全智賢近來工作繁忙，所以並沒有與奶奶見面，她的孩子及丈夫都沒有與李貞宇接觸，所以全智賢如期於下星期二出席新劇《屍戰朝鮮：雅信傳》記者會。李貞宇與全智賢婆媳關係良好，早前全智賢傳婚姻有問題，奶奶亦開腔鬧煲水新聞。



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