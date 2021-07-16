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秋瓷炫代老公否認出軌

2021-07-16 列印
■于曉光疑背着妻子秋瓷炫出軌，被網民鬧爆。
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　　韓國女星秋瓷炫與內地男星于曉光於2012年合作拍劇而結緣，於2017年結婚翌年誕下一子。秋瓷炫近年留在韓國工作，夫妻經常分開兩地。昨日于曉光被內地媒體拍到與一名女子在私家車上有親密行為，該女子一上車就坐在他的大髀上，于曉光即攬着該女子的腰。

　　雖然疑似出軌，但老婆秋瓷炫卻為于曉光解畫，她透過事務所指自己都認識該女生，片段是今年5月和好友聚會後所拍的，女子是他們的好友，但無論如何熟絡，老公也不應做出讓人誤會的行為，未來會多加注意。



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