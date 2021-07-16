秋瓷炫代老公否認出軌

意大利新世代鋼門基安盧基當拿隆馬五日前捧走歐洲國家盃，周四又踏上人生另一章，以自由身加盟巴黎聖日耳門，簽下一紙五年長約。這名廿二歲門將、加上中堅沙治奧拉莫斯和中場韋拿杜姆，聖日耳門一口氣簽入三位自由身猛將，無疑是新冠疫情下轉會市場大贏家。 當拿隆馬月初約滿離開效力了八年的母會AC米蘭，先以正選門將身份率意大利贏得隊史第二座歐國盃，周四又落實免費加盟聖日耳門。雙方簽約五年，據報其稅後年薪為一千二百萬歐羅（約一億一千萬港元），是過往於紅黑軍團的兩倍。 這名新一代鋼門強調，自己是為了新挑戰和歐聯冠軍才轉會：「很高興成為這家偉大球會的一員，我已經準備好迎接人生新篇章和新冒險。歐聯是...

2021-07-16