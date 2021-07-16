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《造星》收割機品評MIRROR 鍾雪瑩讚顧定軒值得信賴

2021-07-16 列印
■首次合作的鍾雪覺得Zeno令她好安心。
■Zeno參加《全民造星III》時也收到鍾雪鼓勵訊息。
■鍾雪指外表Cool爆的四哥也不時跟台前幕後傾偈。
■飾演渣男的Zeno稱每次Cut機都覺得好過意唔去。
■鍾雪於《調教你MIRROR》跟「鏡仔」們奉旨談情。
■熱愛演戲的鍾雪曾為《致明日的舞》MV剷到變癩痢頭。
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　　新晉演員鍾雪瑩（鍾雪）繼於ViuTV真人騷《調教你MIRROR》奉旨跟「鏡仔」談情後，又跟顧定軒（Zeno）在新片《殺出個黃昏》演情侶。成為「造星囝囝收割機」，鍾雪笑言幸沒被狙擊，大讚姜濤好有新意、Lokman對演戲好有火、Tiger好珍惜演出機會、Anson Lo亦好努力練習，但其心中的「最正對手」是Zeno，「佢好識處理狀況，畀到安定感覺對手，而且係一個好可愛、值得分享故事嘅人。」撰文：黎寶倫　攝影：譚壹致

化妝：Mon Cheng　髮型：Will [email protected] attic　服裝：Loewe



　　在首次合作《殺出個黃昏》前，顧定軒坦言在朋友圈中已久仰鍾雪瑩的大名，知道對方是演員、填詞人、前商台DJ，也曾參加亞視歌唱比賽《亞洲星光大道3》，共事後覺得她充滿神秘感，皆因鍾雪平時話不多，但謂：「佢喺重要時候就會講句好到位嘅說話，鼓勵你。《造星III》時，佢都有Text我，好窩心。」鍾雪表示「好驚」時，Zeno也在片場不斷安撫她。

　　戲外互相扶持，戲內鍾雪卻遭「渣男」Zeno𡁻完鬆，惟後者私下弱到分手都講唔出口，「我成日幻想同人鬧交，但最後都講唔出句說話，或者鬧鬧吓交會喊。我覺得對方唔愛自己就會迫對方講分手，試過發現另一半一啲出軌端倪，我冇問太多，寧願扮唔知慢慢退出。」鍾雪則笑稱很少感情煩惱，因常沉溺在自己世界中，問是否A0？她說：「唔係，但遇到唔好嘅人我就會自動疏遠，若遇到渣男，我應該係灑脫型，因為驚受傷，有危機就會跑走。」

　　面對一眾前輩謝賢（四哥）、馮寶寶和林雪，二人均未感壓力，反而在「搖滾區」欣賞他們拍動作戲，鍾雪直言好High，Zeno認為年過80的四哥仍堅持親身上陣，非常可敬，「嫲嫲話我做乜唔叫佢去探班，因為四哥係佢偶像。」鍾雪亦佩服有時由朝拍到凌晨，四哥仍能保持精神狀態，對方向她透露保養秘方是瞓「倒吊牀」。

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