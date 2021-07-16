Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安）主演的人氣ViuTV劇集《大叔的愛》今晚播出大結局，他們前晚坦言希望能開拍「加料」續集或電影版，兩人亦被指有機會在新劇《i.SWIM》再度合作兼晒肌！港版《大叔的愛》開播以來成為城中熱話，更是ViuTV開台以來最高收視劇集，該台將開拍以游泳做主題的新劇《i.SWIM》（暫名），有傳屬意由《大叔》兩位主角Anson Lo與Edan擔任男主角，日前在社交網晒肌的Edan被指呼聲極高，勢與同樣身型健碩的Anson Lo再續前緣，齊齊游水晒肌！招募演員教「實戰轉身」據ViuTV官網資料，ViuTV繼《男排女將》後，今夏開拍青春熱血運動題材劇集《i.SWIM》，並進行演員海選，獲選演員會有專業教練指導。可能TVB當年游泳題材劇集《戀愛自由式》中的誇張「破冰轉身」太深入民心，ViuTV方面指「好多人關心比賽時嘅『轉身方法』，教練會指導真實比賽的『實戰轉身』！」Edan和Anson Lo前晚則聯同《大叔》演員黃德斌、簡慕華等，出席宣傳播出日版《大叔》的記者會。談到港版《大》結局收視破兩位數會否「咀爆」祝捷？Edan就笑言達三位數就甚麼都肯做！他和Anson Lo感激視迷對該劇支持，又大呼不捨，希望能開拍續集或電影，更構思加強兩人的溫馨互動，甚至肢體上的親暱！另外，MIRROR成員陳卓賢（Ian）有份投資的健身中心昨日開幕，喜獲Anson Kong、Jer和Stanley等隊友專誠捧場！