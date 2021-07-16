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TVB「破冰轉身」成集體回憶

2021-07-16 列印
■黃宗澤和蕭正楠等有份演《戀》劇。
■《戀》劇中漫畫化的「破冰轉身」神乎其技！
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　　ViuTV開拍游泳題材青春劇《i.SWIM》，令不少視迷憶起TVB在03年的劇集《戀愛自由式》，該劇中的誇張加強泳速絕招「破冰轉身」，更成為當年觀眾的集體回憶！



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