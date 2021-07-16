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姜濤花姐「母子情深」齊賞月

2021-07-16 列印
■花姐餵雪糕月餅，姜濤照單全收！
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　　人氣男團MIRROR成員姜濤和經理人花姐合作無間，兩人更獲邀破天荒首度合作拍廣告，宣傳Häagen-Dazs雪糕月餅系列。姜濤和花姐這次儼如「母子檔」上陣溫馨望星賞月！姜濤笑言：「好樂意導演叫我試多幾個take，可以食多幾啖雪糕月餅！」



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