﻿「金Jer暖男」又出動陪買牀上用品 阿Jer被女友「樹熊式」鉗實行街

「金Jer暖男」柳應廷（Jer）果然係一個「有膊頭嘅男人」！曾揚言為給予拍拖5年的圈外文青女友Kelly安全感，承諾工作以外空檔全部留畀對方，日前被《頭條日報》記者影到跟Kelly甜蜜行街及搭港鐵後。上周日（4日）柳氏情侶又化身「連體嬰」黐實逛又一城。今次Jer就陪女友去家品店買牀上用品，嬌滴滴的Kelly仲情難自禁攬住男友「壯」臂，未知「唔開騷唔會操」的Jer完騷兩個多月是否仍Keep到少少肌肉呢？柳應廷不單止對女友專一，連買嘢口味都好專情，繼上月底孖Kelly去中環ifc的COS買衫及鞋後，相隔5日，Jer再到又一城分店掃走一袋戰利品。當日下午3時許，一對小情人買完衫就轉戰樓上的Zara Home睇家品，拍拖5年的二人儼如老夫老妻般，黐實一齊揀牀上用品。一向走文青路線的Kelly，似乎對迪士尼動畫《小泰山》（The Jungle Book）系列好有興趣，很快便睇中白色底、印上毛克利（Mowgli）and Friends公仔Pattern的牀單，見細細粒女友唔夠高拎架上的新貨，身高176cm的Jer即出手挖到最深，揀張感覺最「新淨」的牀單畀對方。無聊遊街唔捨得走Jer嫂之後見到啲棉被又多手撳撳，轉身行去睇其他嘢時即順勢繞番實Jer的手臂，再化身「樹熊」嗲爆挨住男友二頭肌，見佢瞇晒眼應該挨得好舒服。最後畀完錢，意猶未盡的兩人仲未捨得走，繼續在商場內漫無目的地遊蕩，可能工作太忙好難得見到面，所以二人Non-stop係咁傾，兩隻手仔亦拖到實。逗留至5時許，Jer就跟女友步行至綠Van站，並雙雙登上開往慈雲山中心的小巴；在等開車時，工作排到密麻麻的Jer一坐底，又開始拎手機覆Message，「背後的女人」Kelly應該習慣晒。採訪：譚壹致