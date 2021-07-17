泰國政府宣佈7月1日起於布吉島推出「沙盒計劃」，畀已接種兩劑疫苗嘅低風險國家或地區旅客，抵達後唔使隔離。作為居泰港人嘅胡慧冲（Roger）第一時間帶埋外表甜美兼有火辣身材嘅新拍檔「布吉李嘉欣」飛去直擊。採訪：方騫平「泰國通」胡慧冲由《冲由泰國》開始跟32C冬蔭妹拍住上做旅遊節目，Roger強調唔係貪新忘舊要換新女，只係冬蔭妹冇期參與，而布吉妹英文都ok，對住鏡頭着泳衣，大晒33C、26、36身材都表現自然冇怯場，網民畀晒like。四圍去唔怕染疫問到同冬蔭妹比較邊個索啲？他大笑說：「呢個問題好敏感喎，兩個各有千秋啦！布吉妹有新鮮感啲，個樣係甜嘅！」今次胡慧冲應泰旅遊局邀請到布吉島做宣傳推廣工作，去咗7日6夜，期間影吓當地靚酒店、米芝蓮一星餐廳、Spa、街頭小食及當地最新民生情況等。他無奈說：「因為疫情關係，有啲店舖執咗笠，但都有新嘢補充，而且陽光與海灘及低消費，對歐洲旅客有一定吸引力，至今反應算係幾理想。其實今次計劃對泰國政府嚟講係大膽嘗試，始終打咗針唔代表係百毒不侵，但布吉島好靠旅遊業，唔可以再坐以待斃。」另外，7月15號蘇梅島重開，泰國其他省府亦會逐漸開放。遊客漸多，問到Roger可會擔心染疫？他自言時運高：「呢年幾都冇停過去拍嘢，乜高危地方都去過晒，甚至有次去剪完頭髮，隔咗兩個禮拜髮型屋經理打嚟問我身體狀況？原來當日幫我剪頭髮嘅師傅中咗招，當日我仲冇戴口罩，佢就有戴，但冇傳染畀我，可能我做得善事多所以咁好彩啩！」