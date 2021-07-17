出戰《造星IV》爭入ViuTV女團 193胞妹郭嘉盈謙稱隨時被Out

ViuTV選秀節目《全民造星IV》昨日公開為參賽者登記面試，出名口直心快的ERROR成員郭嘉駿（193）的胞妹郭嘉盈，亦步兄長後塵，擬藉參賽加入娛樂圈，不過郭嘉盈不認為自己有優勢，無實力隨時被踢走。自認「對女性係有偏見」的花姐，找來戴穎（阿Wing）出任《造星IV》女團經理人。ViuTV選秀節目《全民造星IV》昨日在九龍灣即場為參賽者登記，「花姐」黃慧君、《造星IV》經理人阿Wing，以及兩位導師梁祖堯和許廷鏗有份出席活動。在芸芸參賽者中不乏熟悉面孔，當中包括：「火雞姐」丁可欣、余潔滢、「口罩小姐」倪安慈及「利君牙」陳柏寧，更有「潛力股」、郭嘉駿（193）的胞妹郭嘉盈（Michelle）。花姐：最憎扮可愛扮可憐自稱身高170cm的Michelle表示是自己想參加比賽：「見到佢做到自己想做嘅事，所以咪試吓踏出呢一步。之後我先話畀佢知，哥哥同屋企人都很支持我參賽。」她又稱希望在面試上盡力表現自己。提到193以敢言跑出成為人氣紅星，Michelle自言講話都算直，習慣做自己，她又認為身為193的妹妹會令她迴響比較多，但對比賽未必有幫助，因若無實力便會被踢走，亦擔心做得不好會影響哥哥。「火雞姐」丁可欣參與的TVB節目《盛·舞者》正在熱播，轉頭又現身另一個電視台，她表示有通知TVB和ViuTV。花姐指阿Wing將出任女團經理人：「我認對女性係有偏見，我睇唔到佢哋係唔係觀眾喜歡嘅類型，而且我最憎係扮可愛、扮可憐嘅女仔！」擔任導師的梁祖堯亦表示不會因是女生便減少批評，有經驗亦不會特別加分，甚至連假面具、擦鞋及表明是MIRROR粉絲，基本上不會有機會！