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《砂之器》MV豁出去Jer被封「壞過凱婷」

2021-07-17 列印
■沒有偶像包袱的Jer，今次為樂迷帶來不少驚喜！
■Jer的新歌《砂之器》MV昨晚首播，「柳柳粉」睇到嘩嘩聲！
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　　MIRROR成員Jer（柳應廷）昨日推出新歌《砂之器》，歌曲在叱咤樂壇首播後，各大音樂平台亦陸續上架，晚上8時MV在MIRROR的YouTube頻道播放。有了物語三部曲和《狂人日記》的經驗，令到Jer在音樂上有更大的發揮，MV更擺明車馬豁出去，多次出現食煙的場面，令「柳柳粉」睇到嘩嘩聲，雖然有網民以網民潮語「壞過凱婷」形容他，不過揚言愈壞愈愛：「JerJer做乜變到咁壞？但我好鍾意啊點算啊。」甚至還有人讚他果然沒有偶像包袱！



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