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紅館高歌《友情歲月》 黎明伊健望再驅走疫情

2021-07-17 列印
■黎明和伊健獻唱《友情歲月》。
■黎明與伊健03年合演電影《雙雄》。
■黎明為歌迷高歌多首金曲。
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　　鄭伊健前晚擔任黎明（Leon）紅館演唱會表演嘉賓，兩人提到於2003年合演電影《雙雄》後「擊退」沙士疫情，望這次在紅館合唱後，新冠疫情亦馬上消失！

　　Leon和伊健當年合演《雙雄》，伊健問Leon道：「你記唔記有一場戲喺條好靚嘅隧道拍？嗰度係化糞池，當時沙士好犀利，我好驚但你好淡定，嚟到仲笑住同我打招呼。」Leon笑道：「其實我唔知嗰度係化糞池，拍晒返屋企先知道。」全場隨即爆笑！另外，Leon在首場與林海峰合唱姜濤的歌曲《蒙著嘴說愛你》，有網民表示想「集氣」，建議大會邀MIRROR擔任尾場嘉賓！



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