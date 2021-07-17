  • 2021年7月17日 星期六
  • 30º
  • 74%
熱門： 港大夏寶龍黃德斌疫苗書展

日報新聞 > 娛樂

王浩信苦練馬拉話 望觀眾睇東奧兼睇《刑偵》

2021-07-17 列印
■王浩信和戴祖儀投入地玩遊戲。
■陳煒落力宣傳，食包七情上面！
■《刑偵》台前幕後齊為該劇造勢。
Previous Next

　　王浩信、陳煒和戴祖儀等藝員，昨日齊出席TVB劇集《刑偵日記》宣傳活動，但活動遲遲未按時開始，王浩信到場後致歉稱自己在附近等待，可能溝通誤會致延遲，他在劇中的第四個人格要講「馬拉話」，記對白很辛苦，他的大馬友人說聽得明，但指他的發音不準。

　　提到《刑》劇為東京奧運節目「讓路」至晚上10時15分播放，王浩信坦言奧運是盛事，應該要支持香港運動員，希望觀眾體諒會繼續收看該劇。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd