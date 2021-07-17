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98年再婚嫁諧星誕三女 54歲鈴木保奈美又離婚

2021-07-17 列印
■石橋的短片中收錄與鈴木的合照。
■鈴木和石橋昨晚發表聯名聲明。
■鈴木與織田裕二合演經典日劇《東京愛的故事》。
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　　在經典愛情日劇《東京愛的故事》擔演女主角赤名莉香的鈴木保奈美，昨晚突然宣佈第二段婚姻觸礁，其著名諧星丈夫石橋貴明，於昨晚日本時間約9時，在其YouTube頻道上載兩人的聯名聲明短片公佈離婚。鈴木與石橋於98年結婚，兩人當時均為再婚，鈴木其後為石橋誕下三位女兒，並減少幕前工作，近年才再演出多部劇集。

　　石橋在離婚聲明中稱，因他們的孩子已長大，今後與鈴木會建立以事務所社長與所屬藝人的新關係。鈴木和石橋婚後屢傳婚姻不穩，女方今年初被爆上年以個人名義買下豪宅，外界揣測準備離婚，昨晚終成事實。圖：網上圖片



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