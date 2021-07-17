《美少女》主持最想同阿Dee做熒幕情侶 32C羅堃尉靠自己 拒賺7位數快錢

擁32C豐滿上圍的羅堃尉（Karen）近年由模界踩入電視圈，拍過TVB節目《美女廚房》及香港開電視的《美少女日本民宿》等，入行約8年的她直言恨於戲劇方面發展，「一路都想試吓演戲，好多人覺得做Model係一個花瓶，工作好簡單、笑吓就OK，其實做Model都唔容易，我都想突破自己，試多啲未試過嘅嘢。」自知不足的Karen稍後會報讀戲劇班進修演技，希望將來能跟ERROR成員阿Dee（何啟華）做熒幕情侶，就算犧牲色相扮醜也不介意。撰文：黎寶倫 攝影：張詠森服裝：@instanamigirl即將29+1，羅堃尉目標向演員路進發，問可會性感一搏？她認為具備實力及內涵才行得長遠，「可能第一刻Draw到人哋Attention，但如果停喺嗰個位冇進修，好易就有其他新女仔蓋過你。我覺得健康性感OK，但內在有實質嘅嘢先更吸引到人留意。（抗拒拍牀戲？）要睇吓劇本同角色發揮。」曾演出電影《賭城風雲III》和《寒戰2》的Karen自問經驗不多，但勝在感情豐富，仲好易喊得出，並最想拍愛情片，心願係跟ERROR成員阿Dee和193（郭嘉駿）合作，亦非常樂意將熒幕初吻獻畀佢哋。Karen笑言二選一就揀阿Dee，「因為佢暫時冇幕前Couple。」但問到對方是否她杯茶，Karen即笑說鍾意高嘅男仔。投資六位數賣彩鑽提到早前於《美少女日本民宿》中，喊住講在港置業好困難，Karen坦言，「之前有睇吓樓，但發覺都唔容易，新樓都比較貴、呎數又細，所以擱置咗，因為自己都未儲夠錢入場。」以一房或兩房單位為目標的她，表示會再努力工作賺錢，近日又投資6位數，跟友人合資在網上賣彩鑽。不時於社交網Inbox被「問價」的Karen，又強調絕不考慮搵「快錢」助上車，「開過6位數又有，近7位數都有，但我冇動搖過。（寧嫁有錢人？）都冇諗住一定要嫁有錢人，但我會想搵到一個自己鍾意、夾得嚟又錫我嘅人，目前仲尋覓緊。」